شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص المبدئى يُشير لإصابة جونيور أجايى بثقل فى الخلفية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى جونيور أجايي، لاعب الأهلي، من ثقل في العضلة الخلفية في نهاية الشوط الأول لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، ضمن الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال الجهاز الطبي للأهلي، إن الفحص المبدئي لأجايي يشير إلى إصابته بثقل في العضلة الخلفية، وهو ما دفعه لعدم استكمال اللقاء.

وأكد الجهاز الطبي أن أجايي سيُجري أشعة على العضلة الخلفية، بعد مباراة سيمبا التنزاني لتحديد حجم الإصابة وبرنامجه العلاجي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي بهدف دون مقابل أحرزه محمد شريف في الدقيقة 33 من عمر المباراة، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد «الأهلي we السلام».

وكان تشكيل الأهلى قد ضم كلا من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي، وجلس على دكة البدلاء: مروان محسن ووليد سليمان وعلي لطفي وصلاح محسن وسعد سمير ووالتر بواليا وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر.

وحسم الأهلي تأهله إلى دور الثمانية في البطولة بعد التعادل مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق الأسبوع الماضي، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.