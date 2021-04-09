شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على سيمبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى فريق الكرة بالنادي الأهلي مبارياته في مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على مضيفه سيمبا التنزاني بهدف نظيف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب «السلام وي الأهلي» بالقاهرة، مساء اليوم الجمعة.

وكان الأهلي قد ضمن التأهل رفقة سيمبا التنزاني إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان فيتا كلوب الكونغولي قد فاز على ملعبه اليوم على حساب المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الجولة الختامية للمجموعة ذاتها.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

سيمبا التنزاني في المركز الأول برصيد 13 نقطة

الأهلي المصري في المركز الثاني برصيد 11 نقطة

فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط

المريخ السوداني في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين