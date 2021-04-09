شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على سيمبا التنزاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى فريق الكرة بالنادي الأهلي مبارياته في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالفوز على مضيفه سيمبا التنزاني بهدف نظيف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب «السلام وي الأهلي» بالقاهرة، مساء اليوم الجمعة.

وكان الأهلي قد ضمن التأهل رفقة سيمبا التنزاني إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل محمد شريف هدف المباراة الوحيد مع الدقيقة 32 من عمر المباراة.

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة أمام النصر القاهري، الأربعاء المقبل، بمنافسات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر.