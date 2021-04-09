شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي الشوط الأول متقدمًا على سيمبا بهدف محمد شريف وإصابة أجايي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتهى الشوط الاول من مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني بتقدم الفريق الأحمر بهدف، سجله مهاجمه وهدافه محمد شريف، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأ الأهلي المباراة في شوطها الأول في محاولة للضغط المبكر على سيمبا التنزاني لتسجيل هدفا مبكرا ورد اعتباره بعد الخسارة خلال لقاء الذهاب أمام الفريق التنزاني على أرضه ووسط جماهيره.

وجاءت الدقيقة الرابعة لتشهد أول رائحة للخطوة من النادي الأهلي بعدما لعب أيمن أشرف كرة طولية في عمق دفاعات فريق سيبما التنزاني ولكن الكرة كانت أسرع من محمد مجدي قفشة الذي حاول السيطرة على الكرة والدخول بها لمربع العمليات للفريق المنافس.

الشوط الأول

واعتمد اللعب نسبيا في أول 7 دقائق في وسط ملعب الفريقين نظرا لغلق مساحات لاعبي الفريق التنزاني بداية من ثلث ملعب النادي الأهلي الأمر الذي جعل الكرة تمر بالعرض كثيرا بين قدم لاعبي النادي الأهلي.

وتحرر لاعبي النادي الأهلي قليلا من حذرهم الدفاعي وبدأ خط الوسط والهجوم يضغطان على دفاعات سيمبا لإرباكهم وبدأية تنفيذ عدد من الهجمات، ولكن سرعات لاعبي سيمبا حرمت صاحب الأرض من تشكيل أي خطورة على مرماه حتى الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، أول خطورة على مرمى سيبما التنزاني بعدما استلم محمد شريف الكرة الطولية من عمرو السولية وسددها مباشرة على مرمى سيمبا ولكن الكرة ارتفعت قليلا عن البرواز وخرجت بسلام على الفريق المنافس.

وضغط الأهلي بقوة بعد مرور 17 دقيقة، عن طريق الجبهة اليمنى ما بين حسين الشحات وأليو ديانج وأحمد بيكهام والذي انضم لهم على فترات محمد مجدي قفشة حيث تبادلوا رفع الكرات العرضية داخل مربع عمليات الفريق التنزاني.

ولم ينجح الفريقين حتى الدقيقة 20 من تقديم أي هجمات حقيقة على مرمى الفريقين، وكان الشكل العام للقاء مغلق نظرا لضغط الفريقين على بعضهما البعض سواء بداية من وسط الملعب أو ثلث الأخير لكل فريق.

وجاءت اللقطة الأخطر والأهم للنادي الأهلي عند الدقيقة 22، بعدما رواع أحمد بيكهام لعدد من لاعبي الفريق التزاني ورفع كرة متقنة داخل مربع العمليات استقبلها محمد شريف برأسه وخرجت بمحاكاة القائم الأيمن لحارس فريق سيمبا رافضة الكرة الدخول للشباك في هجمة خطيرة أولى للنادي الأهلي صاحب الأرض في هذا اللقاء.

وعند الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، جاءت الخطورة الثالثة للنادي الأهلي عن طريق أحمد رمضان بيكهام بعدما نجح في استخلاص الكرة من جهته اليمنى وسدد الكرة بقوة تجاه مرمى الحارس التنزاني.

وبعد هجمة أحمد بيكهام بدقيقة واحدة نفذ الأهلي هجمة بروحين بعدما تبادل خط الهجموم تمرير الكرة داخل منطقة جزاء سيمبا وسددها أليو ديانج في نهاية المطاف في قدم مدافع الفريق المنافس، لتعود الكرة إلى محمد مجدي قفشة الذي قام بنفس فعل ديانج وانتهت الخطورة على هذا الأمر.

وشهدت الدقيقة 29 هجمة خطيرة أيضا للنادي الأهلي بعدما كادت الكرة تدخل شباك الفريق التنزاني بنيران صديقة عن طريق باسكال واوا الذي حاول استخلاص الكرة قبل محمد شريف وبدل من إخراجها بعيدا، وجه الكرة في طريق مرماه ولكن الحراس أخرج الكرة لركلة ركنية.

وجاءت أول خطوة حقيقة لفريق سيمبا كاد أن يسجل الهدف الأول في شباك محمد الشناوي بعدما لاعب الوسط كرة في ظهر بدر بانون وانفرد المهاجم بمرمى الأهلي ولكن محمد الشناوي خرج سريعا وأغلق الزواية على اللاعب الذي اضطر للتجنيح بالكرة وتحويلها لعرضية لينقض رامي ربيعة على الكرة وإبعادها خارج منطقة جزاء الأهلي.

وشهدت الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول الهدف الأول للنادي الأهلي بعدما سجل محمد شريف هدفا بقدمه ساقطا على الأرض بعدما فشل في استقبال الكرة في أول مرة برأسه وسقطت الكرة بين قدميه ليسددها بقدمه داخل شباك الفريق التزاني.

وأهدر أيمن أشرف هدفا محققا لفريقه عند الدقيقة 36 بعدما رواغ مدافع الفريق التنزاني داخل منقطة الجزاء واصطدمت الكرة في زميله جونيور أجاي وعادت له مرة أخرى لينفرد بالحارس ولكن أيمن أشرف سدد الكرة في جسد الحارس للفريق التنزاني. وشهدت الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول إصابة جونيور أجاي ومغادرته من اللقاء وإشراك طاهر محمد طاهر بدلا منه.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة سيمبا التنزاني مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الختامية لدوري أبطال أفريقيا 2021.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي أمام سيمبا كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى

في الدفاع رامي ربيعة- أيمن أشرف- بدر بانون- أحمد رمضان بيكهام

في الوسط أليو ديانج- عمرو السولية- محمد مجدي أفشة

وفي الهجوم حسين الشحات- أجايي- محمد شريف

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق ‏لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة على استاد «الأهلي ‏we‏ السلام» ضمن ‏منافسات الجولة السادسة «الأخيرة» من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏

محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح ‏محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير.‏