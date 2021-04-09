شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يعلن تعاقده مع مدرب «السامبا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن نادي النصر رسميا التعاقد مع المدرب البرازيلي مانو مينيز، لقيادة الفريق الأول بدلاً من الكرواتي الين هورفات، بعد سقوط فريقه اليوم أمام ضمك في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويصل مانو مينيز وطاقمه إلى العاصمة الرياض خلال 48 ساعة لتولي مهام الإشراف على تدريب الفريق النصراوي، الذي يسعى للتعافي فنيا بعد تردي نتائج الفريق هذا الموسم، واستعدادا لمنافسات دوري أبطال آسيا التي ينطلق فيها النصر يوم الأربعاء المقبل بمواجهته مع الوحدات الأردني.

مينيز سبق له قيادة المنتخب البرازيلي وأندية كورينثيانز وفلامنجو وبالميراس وكروزيرو، وحقق معهم العديد من البطولات.