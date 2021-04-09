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افترسوهم

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جدة - خالد شويل - تفوق فريق الاتحاد على ظروفه وحقق فوزا غاليا على ضيفه متصدر الدوري فريق الهلال بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع، ضمن لقاءات الجولة 25 لدوري كأس الأمير للمحترفين.

شهد اللقاء تفوق الاتحاد وسيطرته، وبرز حارسه البرازيلي مارسيلو غروهي ودفاعه الذي قاده لتحقيق الفوز المهم، إذ أحرز البديل المدافع عبدالمحسن فلاتة الهدف الأول برأسية جميلة (د: 26)، ومن ثم أضاف الظهير الأيمن سعود عبدالحميد الهدف الثاني بطريقة ذكية باغت بها الحارس عبدالله المعيوف (د: 45).

وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه الثاني عشر ويصل للنقطة 45 وفي المركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر الهلال الذي تلقى الخسارة الخامسة وتجمد رصيده عند 48 نقطة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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