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جدة - خالد شويل - تفوق فريق الاتحاد على ظروفه وحقق فوزا غاليا على ضيفه متصدر الدوري فريق الهلال بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ضمن لقاءات الجولة 25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد اللقاء تفوق الاتحاد وسيطرته، وبرز حارسه البرازيلي مارسيلو غروهي ودفاعه الذي قاده لتحقيق الفوز المهم، إذ أحرز البديل المدافع عبدالمحسن فلاتة الهدف الأول برأسية جميلة (د: 26)، ومن ثم أضاف الظهير الأيمن سعود عبدالحميد الهدف الثاني بطريقة ذكية باغت بها الحارس عبدالله المعيوف (د: 45).

وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه الثاني عشر ويصل للنقطة 45 وفي المركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر الهلال الذي تلقى الخسارة الخامسة وتجمد رصيده عند 48 نقطة.