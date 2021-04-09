شكرا لقرائتكم خبر عن ضمك يهزم النصر بعشرة لاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

ألحق ضمك بضيفه فريق النصر هزيمة قاسية 3-2 ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي، وهذه هي الخسارة التاسعة بحق النصر في الدوري، والثانية توالياً في أقل من أسبوع، من فريق يلعب بعشرة لاعبين، بعدما خسر الأحد من الفيصلي في نصف نهائي كأس الملك صفر-1.

وأصابت الخسارة الجديدة آمال الفريق العاصمي في المنافسة على البطاقة الآسيوية في مقتل، بعدما فاز التعاون على العين 3-صفر، موسعاً الفارق في المركز الرابع مع النصر إلى 5 نقاط، حيث تجمد رصيد الأول عند 36 نقطة.

في المقابل انتعشت حظوظ ضمك في البقاء متقدماً للمركز الرابع عشر بفارق الأهداف عن الوحدة الذي يشاركه الرصيد بسبع وعشرين نقطة.

وسجل أصحاب الأرض بعد 7 دقائق من صافرة البداية عن طريق بيلجرينو، مستغلاً سوء التغطية من المدافع سلطان الغنام، وأهدر الأخير ركلة جزاء جديدة للنصر في الدقيقة 34 وهي ركلة الجزاء الثامنة التي يضيعها النصر هذا الموسم في الدوري، وأصبح الغنام بعد حمدالله ونور الدين أمرابط وبيتروس في قائمة المهدرين لهذه الضربات التي باتت مستعصية على أصحاب القمصان الصفراء.

وعاد النصر للمباراة مطلع الشوط الثاني محرزاً هدفين بينهما 3 دقائق عن طريق عبدالفتاح عسيري وعبدالرحمن العبيد «51 و54»، بيد أن مرماه تلقى بعد 3 دقائق هدف التعادل لضمك عن طريق الأرجنتيني زيلايا، وفي الدقيقة 63 سجل بيلجرينو الهدف الثالث ليصيب النصر بالخسارة التاسعة في الدوري حتى وهو يجابه ضمك المنقوص بعد طرد لاعب الأخير بندر منشي في الدقيقة 77.

وفي المباراة الثانية، سجل عبدالله الجوعي ودوس سانتوس وكاكو ثلاثية للتعاون في مرمى العين ليواصل سكري القصيم أيامه الذهبية رافعاً رصيده إلى 41 نقطة وتجمد العين عند 20 نقطة في المركز الأخير.