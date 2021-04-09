بث مباشر | الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري الأبطال

الشارقة - اميمة ياسر - البث المباشر للقاء الأهلي وسيمبا التنزاني مساء اليوم ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره التنزاني سيمبا مساء اليوم الجمعة 9 إبريل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأستقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب الأفريقي بيتسو موسيماني بنسبة كبيرة على التشكيل المتوقع الذي يخوض به لقاء سيمبا التنزاني على أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني- سعد سمير- بدر بانون- أحمد رمضان بيكهام

الوسط: أليو ديانج- عمرو السولية - جونيور أجايي- حسين الشحات- محمد مجدي أفشة

الهجوم: محمد شريف

وحسم الفريقين تذكرة التأهل إلى دور الثمانية الإفريقي قبل مباراة اليوم في الجولة الأخيرة وحسم المركزين الأول والثاني عن المجموعة الأولى.