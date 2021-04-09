شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرد اعتباره ويهزم سيمبا 1 / 0 فى ختام دور المجموعات الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي الفوز على سيمبا التنزاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد "الأهلي والسلام" في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث سجل محمد شريف هدف المباراة الوحيد.

وجاء فوز الأهلي على سيمبا ليرد اعتباره ويثأر لهزيمة مباراة الذهاب بالجولة الثانية في تنزانيا والتي خسرها بنفس النتيجة، وهو فوز معنوي بعدما ضمن الفريقين الصعود إلى دور الثمانية الأفريقي برصيد 13 نقطة لسيمبا المتصدر والأهلي برصيد 11 نقطة.

واعتمد الأهلي على التحضير من الجبهة اليسرى من ناحية أيمن أشرف ومعه جونيور أجايي مع نزول قفشة لمعاونتهما في التحضير ومحاولة الاختراق، فيما لجأ لاعبو سيمبا إلى الضغط المتقدم من وسط ملعب الفريق الأحمر لمنع الأهلي من التحضير من الأسفل.

وتحصل سيمبا على ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء من ناحية اليمين في الدقيقة 10 نتيجة عرقلة لاعبه ميكيسوني من قبل أحمد رمضان بيكهام، ولعبها تشاما ولكن أبعدها دفاع الأهلي ووصلت لمحمد شريف الذي استلم الكرة في الدقيقة 12 من هجمة عكسية سريعة وسددها مباشرة على المرمى ولكن مرت فوق العارضة.

وتحصل الأهلي على أول ركنية في الدقيقة 17 من عمر المباراة، ولكن استعجل لاعبيه في تنفيذها خارج منطقة الجزاء وتنتقل الكرة إلى سيمبا الذي حاول شن هجمة مرتدة ولكن وقع لاعبه في مصيدة التسلل.

وأهدر محمد شريف أخطر فرص الأهلي في الدقيقة 22 بعد استقباله عرضية متقنة من أحمد رمضان سددها رأسية ولكن مرت بجوار القائم، فيما سدد بيكهام كرة مباغتة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 24 من عمر المباراة ولكن عبرت فوق العارضة، واستمرت خطورة الأهلي في الدقيقة 25 من هجمة منظمة ولكن تكتل دفاع سيمبا حرم الأهلي من تسجيل هدف الفوز.

وهدد باسكال واوا لاعب سيمبا مرمى فريقه بالنيران الصديقة في الدقيقة 28 بعدما حول عرضية أفشة نحو مرماه قبل أن يبعدها حارس سيمبا إلى ركنية، وسدد رامي ربيعة تصويبة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 29 من هجمة منظمة للأحمر ولكن بعيدا عن المرمى.

وسجل محمد شريف هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 32 من عمر المباراة بعد استقبال عرضية متقنة من أفشة من الناحية اليسرى لعبها برأسه لترتطم بلاعب سيمبا وتعود له ثانية ليسددها بقدمه في المرمى الخالي ويعلن تقدم المارد الأحمر.

وأهدر أيمن أشرف هدف محقق للأهلي في الدقيقة 36 من عمر المباراة من هجمة منظمة بدأها أيمن من الجبهة اليسرى مع جونيور أجايي ، وتعرض أجايي للإصابة في الدقيقة 43 من عمر المباراة وخرج من الملعب مرفوعا على النقالة ونزل طاهر محمد بدلا منه، واستمر تقدم الأهلي حتى نهاية الشوط الأول.

وتحصل الأهلي على ركلة حرة في الدقيقة 51 نتيجة عرقلة أفشة وحصل ليوني لاعب سيمبا على أول كارت أصفر في المباراة، ولعبها أفشة كرة طولية داخل منطقة الجزاء بشكل سيئ أبعدها دفاع الفريق التنزاني، قبل أن يسدد أفشة الكرة في الدقيقة 53 من متابعة كرة حسين الشحات ولكن بشكل عشوائي فوق العارضة.

واعتمد لاعبو سيمبا على الكرات الطولية في تهديد مرمى محمد الشناوي محاولين الاستفادة من تقدم دفاع الأهلي واللعب في ضهره ولكن فطن لاعبي الفريق الأحمر إلى مخطط الضيوف ومنعوه من تشكيل خطورة على مرمى الشناوي.

وسدد عمرو السولية تصويبة مباغتة على مرمى سيمبا في الدقيقة 62 ولكن فوق العارضة، واحتسب الحكم خطأ على الأهلي في الدقيقة 68 من خارج منطقة جزاء الأحمر نتيجة عرقلة ميكيسوني، سددها باسكال واوا مباشرة على المرمى ولكنها بعيدا عن الثلاث خشبات.

ودفع موسيماني بتغييرين للأهلي في الدقيقة 73 بنزول أكرم توفيق وصلاح محسن بدلا من حسين الشحات ومحمد شريف، وضغط لاعبو سيمبا في الربع ساعة الأخيرة وشكلوا خطورة على دفاع الأهلي وشهدت الدقيقة 78 تسديدة قوية من تشاما لاعب سيمبا، فيما سقط بدر بانون على الأرض بعد تلقيه ضرب بالكوع من كاجيري مهاجم الفريق التنزاني.

وأجرى الأهلي تغيير رابع بنزول وليد سليمان بدلا من أفشة في الدقيقة 82 من عمر المباراة، وتحصل محمد الشناوي على كارت أصفر في الدقيقة 87 بسبب الاعتراض بلهجة عنيفة على الحكم مصطفى غوربال نتيجة عدم احتساب خطأ على لاعب سيمبا الذي دخل معه بعنف وأشار باستكمال اللعب.

وحاول سيمبا الضغط على الأهلي لإدراك التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، ولكن يقظة لاعبي الأهلي حرمتهم من الوصول لمرمى الشناوي لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وضم تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني كلا من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي، وجلس على دكة البدلاء: مروان محسن ووليد سليمان وعلي لطفي وصلاح محسن وسعد سمير ووالتر بواليا وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر.