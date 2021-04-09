شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحافظ على تقدمه أمام سيمبا.. ونزول صلاح وأكرم بعد 75 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر الأهلي في تقدمه على سيمبا التنزاني بهدف نظيف بعد مرور 75 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم على استاد "الأهلي السلام" في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بتقدم الفريق الأحمر، وهي المباراة التي شهدت تفوق واستحواذ الأهلي في غالبية أوقات المباراة.

واعتمد الأهلي على التحضير من الجبهة اليسرى من ناحية أيمن أشرف ومعه جونيور أجايي مع نزول قفشة لمعاونتهما في التحضير ومحاولة الاختراق، فيما لجأ لاعبو سيمبا إلى الضغط المتقدم من وسط ملعب الفريق الأحمر لمنع الأهلي من التحضير من الأسفل.

وتحصل سيمبا على ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء من ناحية اليمين في الدقيقة 10 نتيجة عرقلة لاعبه ميكيسوني من قبل أحمد رمضان بيكهام، ولعبها تشاما ولكن أبعدها دفاع الأهلي ووصلت لمحمد شريف الذي استلم الكرة في الدقيقة 12 من هجمة عكسية سريعة وسددها مباشرة على المرمى ولكن مرت فوق العارضة.

وتحصل الأهلي على أول ركنية في الدقيقة 17 من عمر المباراة، ولكن استعجل لاعبيه في تنفيذها خارج منطقة الجزاء وتنتقل الكرة إلى سيمبا الذي حاول شن هجمة مرتدة ولكن وقع لاعبه في مصيدة التسلل.

وأهدر محمد شريف أخطر فرص الأهلي في الدقيقة 22 بعد استقباله عرضية متقنة من أحمد رمضان سددها رأسية ولكن مرت بجوار القائم، فيما سدد بيكهام كرة مباغتة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 24 من عمر المباراة ولكن عبرت فوق العارضة، واستمرت خطورة الأهلي في الدقيقة 25 من هجمة منظمة ولكن تكتل دفاع سيمبا حرم الأهلي من تسجيل هدف الفوز.

وهدد باسكال واوا لاعب سيمبا مرمى فريقه بالنيران الصديقة في الدقيقة 28 بعدما حول عرضية أفشة نحو مرماه قبل أن يبعدها حارس سيمبا إلى ركنية، وسدد رامي ربيعة تصويبة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 29 من هجمة منظمة للأحمر ولكن بعيدا عن المرمى.

وسجل محمد شريف هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 32 من عمر المباراة بعد استقبال عرضية متقنة من أفشة من الناحية اليسرى لعبها برأسه لترتطم بلاعب سيمبا وتعود له ثانية ليسددها بقدمه في المرمى الخالي ويعلن تقدم المارد الأحمر.

وأهدر أيمن أشرف هدف محقق للأهلي في الدقيقة 36 من عمر المباراة من هجمة منظمة بدأها أيمن من الجبهة اليسرى مع جونيور أجايي ، وتعرض أجايي للإصابة في الدقيقة 43 من عمر المباراة وخرج من الملعب مرفوعا على النقالة ونزل طاهر محمد بدلا منه، واستمر تقدم الأهلي حتى نهاية الشوط الأول.

وتحصل الأهلي على ركلة حرة في الدقيقة 51 نتيجة عرقلة أفشة وحصل ليوني لاعب سيمبا على أول كارت أصفر في المباراة، ولعبها أفشة كرة طولية داخل منطقة الجزاء بشكل سيئ أبعدها دفاع الفريق التنزاني، قبل أن يسدد أفشة الكرة في الدقيقة 53 من متابعة كرة حسين الشحات ولكن بشكل عشوائي فوق العارضة.

واعتمد لاعبو سيمبا على الكرات الطولية في تهديد مرمى محمد الشناوي محاولين الاستفادة من تقدم دفاع الأهلي واللعب في ضهره ولكن فطن لاعبي الفريق الأحمر إلى مخطط الضيوف ومنعوه من تشكيل خطورة على مرمى الشناوي.

وسدد عمرو السولية تصويبة مباغتة على مرمى سيمبا في الدقيقة 62 ولكن فوق العارضة، واحتسب الحكم خطأ على الأهلي في الدقيقة 68 من خارج منطقة جزاء الأحمر نتيجة عرقلة ميكيسوني، سددها باسكال واوا مباشرة على المرمى ولكنها بعيدا عن الثلاث خشبات.

ودفع موسيماني بتغييرين للأهلي في الدقيقة 73 بنزول أكرم توفيق وصلاح محسن بدلا من حسين الشحات ومحمد شريف.

وضم تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني كلا من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي، وجلس على دكة البدلاء: مروان محسن ووليد سليمان وعلي لطفي وصلاح محسن وسعد سمير ووالتر بواليا وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر.