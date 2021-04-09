شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل لـ"تليفزيون الخليج 365": بيكهام قدم أفضل مبارياته مع الأهلى أمام سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أحمد عادل نجم الأهلي السابق بأداء أحمد رمضان بيكهام ظهير أيمن الأهلي أمام سيمبا، موضحًا أن اللاعب يقدم أفضل مبارياته من الناحيتين الهجومية والدفاعية.

وقال عادل في تصريحات لتليفزيون الخليج 365: "حصول بيكهام على الفرصة على حساب محمد هاني صعب، لأن موسيماني لن يضحي بهاني ويستبعده بعد تألق بيكهام".

ووصف نجم الأهلي السابق أداء رامي ربيعة بالقيمة الثابتة في دفاع الأهلي رغم غيابه لفترات طويلة عن المباريات بسبب الإصابة، قائلاً: "دفاع الأهلي كان جيدًا لكن لا يمكن الحكم عليه إلا تحت الضغط ووسط وهجوم الأهلي اليوم أمام سيمبات رفعوا الضغط عن خط الدفاع فلم يتعرضوا لاختباربات حقيقية".

وسجل محمد شريف، لاعب الأهلي، الهدف الأول لفريقه فى شباك سيمبا التنزانى فى الدقيقة 30 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد "الأهلي السلام"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضم تشكيل الأهلى كلا من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي.

وجاء التشكيل الرسمي لفريق سيمبا كالتالي: "أيشي مانولا، شوماري كابومبي، محمد حسين، جواش أونيانجو، باسكال واوا، إراستوس نيوني، كلاتوس شاما، جوناس مكود، ميدي كاجيري، رالي بواليا، لويس ميكيسوني".

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل رد الاعتبار بعد الهزيمة من سيمبا في الجولة الثانية بدور المجموعات، ولتحقيق فوز معنوي يكون حافزا للاعبيه على مواصلة العروض القوية، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مباراة المريخ الأخيرة وكذلك استعادة الثقة في النفس بعد تراجع مستوى أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية.