مصدر لـ"الخليج 365": ثقل الخليفة يضرب أجايي.. والأشعة تحدد مدة غيابه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر بالنادي الأهلي إصابة النيجيري جونيور أجايي بثقل في العضلة الخلفية ما تسبب في مغادرته ملعب الأهلي We السلام أثناء مواجهة فريق سيمبا التنزاني في ختام مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وأشار مصدر لـ"يلا كورة" إلى أن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي فحص إصابة اللاعب مبدئياً ليتم التأكد من أنها بالعضلة الخلفية، على أن يتم فحص اللاعب مجدداً عن طريق أشعة الرنين صباح السبت.

وسقط أجايي في الدقيقة 41 خلال مواجهة الأهلي وسيمبا ليتم تدخل الجهاز الطبي قبل خروجه محمولاً على النقالة الطبية.

ويمر الأهلي بفترة مزدحمة من المباريات، يخوض خلالها مباراتين أمام الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز، في الوقت الذي يعاني خلاله من إصابة العديد من اللاعبين، على رأسهم حمدي فتحي وعلي معلول.