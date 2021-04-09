"شريف" يقود الأهلي لفوز هاديء أمام سيمبا في ختام دور المجموعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

اختتم فريق الأهلي مشوراه بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بفوز بهدف نظيف أمام نظيره سيمبا التنزاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة.

وسجل الأهيل هدفه الوحيد في المباراة عن طريق لاعبه محمد شريف في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول بعد عرضية من زميله محمد مجدي "أفشة".

ولم يتأثر ترتيب المجموعة بفوز الأهلي أمام سيمبا، ولكن رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 11 في المركز الثاني بجدول المجموعة بفارق نقطتين عن نظيره التنزاني المتصدر.

وإليكم ملخصاً بأبرز أحداث المباراة:

مرت 15 دقيقة أولى وسط سيطرة من الأهلي الذي جاءت أخطر كراته في الدقيقة 12 بتمريرة من عمرو السولية لمحمد شريف الذي سدد الكرة أعلى المرمى.

وعاد الأهلي مرة أخرى للظهور بشكل خطر أمام مرمى سيمبا بالتحديد في الدقيقة 21 عن طريق مدافعه بيكهام الذي أرسل عرضية حولها محمد شريف برأسه بجانب القائم قبل أن يعود بيكهام في الدقيقة 23 ويسدد كرة علت المرمى.

ونجح محمد شريف في الدقيقة 32 من تحويل عرضية محمد مجدي "أفشة" لهدف أول للأهلي في مرمى سيمبا.

وكاد الأهلي يُسجل الهدف الثاني في الدقيقة 35 ولكن تصدى حارس سيمبا لكرة عمرو السولية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث الشوط الثاني

واصل الأهلي في الشوط الثاني سيطرته على مجريات المباراة وفي الدقيقة 55 أرسل أيمن أشرف تمريرة عرضية لحسين الشحات الذي أرسل الكرة لمحمد مجدي "أفشة" الذي سدد الكرة أعلى مرمى سيمبا قبل أن يعود عمرو السولية في الدقيقة 61 بتسديدة أخرى علت المرمى أيضاً.

وفي الدقيقة 74 أجرى المدير الفني للأهلي، بيتسو موسيماني تغييرين بالدفع بأكرم توفيق وصلاح محسن بدلًا من حسين الشحات ومحمد شريف.

وظلّت السيطرة النسبية على الكرة لصالح الأهلي قبل أن يدفع مديره الفني موسيماني بوليد سليمان ويُريح محمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 81 بعدما صنع هدف المباراة لمحمد شريف في الشوط الأول.

وأشهر الحكم في الدقيقة 88 البطاقة الصفراء لحارس الأهلي محمد الشناوي الذي احتج عليه بداعِ عدم احتسابه الكرة لركلة حرة لصالحة وإنذار لاعب سيمبا.

الحكم منح 4 دقائق كوقت بدل من ضائع شهدت خطورة في الدقيقة 90+4 بإرسالة عرضية مرت من أمام لاعبي الأهلي داخل منطقة جزاء سيمبا.