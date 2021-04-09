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الامارات | كأس أمم أوروبا.. 8 من أصل 12 مدينة مضيفة تتعهد باستقبال الجماهير

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن كأس أمم أوروبا.. 8 من أصل 12 مدينة مضيفة تتعهد باستقبال الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا)، الجمعة، أن ثماني من 12 مدينة مضيفة لكأس أوروبا 2020 المؤجلة الى الصيف المقبل بسبب جائحة فيروس ، تعهّدت باستقبال الجماهير بانتظار قرار ميونيخ، روما، بلباو ودبلن.
وأوضح الاتحاد القاري في بيان أن المدن الاربع المتبقية «لديها حتى 19 أبريل لتقديم معلومات إضافية عن خططها، وسيتم اتخاذ قرار نهائي في التاريخ المحدد»، إذ قد تنقل المباريات الى مدن أخرى في حال امتناعها عن حضور المتفرجين.
 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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