الامارات | بالصور.. احتفالات شباب الأهلي بـ "كأس الخمسين"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. احتفالات شباب الأهلي بـ "كأس الخمسين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر شباب الأهلي بلقب كأس الخليج العربي لكرة القدم «كأس الخمسين» للمرة الخامسة على التوالي عقب فوزه على النصر 5-4 بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل من دون أهداف، اليوم الجمعة، على استاد الشارقة، ليحقق «فرسان دبي» ثاني ألقابه في الموسم الحالي بعدما فاز بلقب كأس سوبر الخليج العربي على حساب الشارقة.

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