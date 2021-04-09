شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن عن خلافه مع مرتضى منصور: والدتي توفيت بسبب هذا الموقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هشام يكن، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مشكلته في الفترة الماضية مع المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض السابق، كانت شخصية.

وقال هشام يكن، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «مشكلتي مع مرتضى منصور، كانت شخصية»، مضيفا: «نادي الزمالك بيتي وأنا اتربيت فيه وعمري ما أكون ضده».

وأضاف: «كلنا نرغب أن يكون فريق الكرة في أفضل حال، ونخدم نادي الزمالك في أي مكان».

وأوضح: «خلافي مع مرتضى منصور، بسبب وفاة والدتي، حيث منعها من دخول النادي، وتوفيت تاني يوم بسبب هذا الموقف».