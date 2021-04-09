شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: «في لاعيبة في الأهلي بتدلع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيلعب على الفوز خلال مباراة سيمبا التنزاني.

ويواجه الأهلي فريق سيمبا التنزاني، على ستاد السلام، مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي مطالب بتحقيق الفوز على فريق سيمبا، بعد الأداء السيئ الذي ظهر عليه في مباراة المريخ السوداني، في الجولة الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق».

وأضاف: «الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي كان سيئًا جدًا في طريقة إدارته لمباراة المريخ، ومعظم اللاعبين كانوا بعيدين عن مستواهم الفني».

وأشار: «في لاعيبة في النادي الأهلي بتدلع، وبتركز مع السوشيال ميديا أكثر»، مضيفا: «يجب على هؤلاء اللاعبين أن يعودوا لصوابهم مرة أخرى، مينفعش تلعب مباراة بشكل جيد وتبعد 6 مباريات، أنت في النادي الأهلي مطالب دائما بالفوز والظهور بمستوى مميز».