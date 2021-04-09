شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر المصري اليوم .. مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني «لحظة بلحظة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة سيمبا التنزاني مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الختامية لدوري أبطال أفريقيا 2021.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي أمام سيمبا كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى

في الدفاع رامي ربيعة- أيمن أشرف- بدر بانون- أحمد رمضان بيكهام

في الوسط أليو ديانج- عمرو السولية- محمد مجدي أفشة

وفي الهجوم حسين الشحات- أجايي- محمد شريف

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق ‏لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة على استاد «الأهلي ‏we‏ السلام» ضمن ‏منافسات الجولة السادسة «الأخيرة» من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏

محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح ‏محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير.‏

تابع مع المصري أبرز أحداث مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني لحظة بلحظة

بداية المباراة

د10: تسديدة قوية من محمد شريف تعلو العارضة بقليل

د22: محمد شريف يستقبل عرضية بيكهام برأسية رائعة تمر بجوار القائم

د24: بيكهام يطلق تسديدة بعيدة من خارج المنطقة تمر فوق العارضة

د28: قفشة يرسل عرضية يخطئها المدافع باسكال ويخرجها حارس سيمبا بصعوبة لركنية