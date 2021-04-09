شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: الزمالك يعيش فترة صعبة.. واللجنة الثلاثية سبب تراجع النتائج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء يعيش فترة صعبة.

وجاءت تصريحات محمد صديق، تعليقًا على الأنباء التي ترددت عن تعيين لجنة جديدة لإدارة النادي الأبيض في الفترة المقبلة.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الزمالك يعيش ظروفا صعبة منذ رحيل مجلس المستشار مرتضى منصور.. إحنا زهقنا لجان، كل فترة يتم تعيين لجنة جديدة لإدارة النادي».

وأضاف: «الجماهير ليس لها علاقة بالأمور الإدارية، ما يهمها في المقام الأول أن يكون فريق الكرة في حالته ويفوز بالبطولات».

وواصل: «اللجنة الحالية لنادي الزمالك، هي سبب تراجع نتائج فريق الكرة هذا الموسم».