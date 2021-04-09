شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: التحكيم الأجنبي أفضل لقمة الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هشام يكن، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه ضد قرار اتحاد الكرة بإسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري.

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، أعلنت عن إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري، وهو ما رفضه مسؤولو ناديي الأهلي والزمالك.

وقال هشام يكن، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «أنا ضد إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري، في ظل الصراع الشديد بين ناديي الأهلي والزمالك في المنافسة على صدارة الدوري».

وأضاف: «الحكم المصري من الممكن ألا يستطيع السيطرة على لاعبي الفريقين خلال المباراة بتأخير الإنذارات، وتحدث احتكاكات عنيفة بينهم».

يذكر أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ستقام 18 إبريل الجاري، على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.