شكرا لقرائتكم خبر عن ضمك يخطف (النصر) والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حقق فريق ضمك انتصاراً ثميناً على ضيفه النصر بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ضمن لقاءات الجولة 25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز أهداف ضمك الثلاثة كل من امهل بيليغرينو (هدفين 7، 62)، ايميليو زيلايا (د: 56)، فيما أحرز هدفي النصر كل من عبدالفتاح عسيري (د: 51)، عبدالرحمن العبيد (د: 54)، وأضاع سلطان الغنام لاعب النصر ركلة جزاء (د: 30)، وشهد اللقاء حصول لاعب ضمك بدر منشي على بطاقة حمراء (د: 76).

وبهذه النتيجة يحقق ضمك فوزه السابع ويصل للنقطة 27 وفي المركز الرابع عشر متفوقاً على الوحدة بفارق الأهداف، فيما تلقى النصر الخسارة التاسعة وتجمد رصيده عند 36 نقطة وفي المركز الخامس.