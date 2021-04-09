شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للاعبي سيراميكا استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا والجهاز الفني والطبي والإداري، لمسحة طبية قبل انطلاق مران اليوم، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحضر أفراد الفريق قبل انطلاق المران، وخضعوا للمسحة الطبية من أجل الكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والحفاظ على سلامة اللاعبين والجهاز، قبل خوض هذا اللقاء الهام.

ويستضيف سيراميكا فريق الإنتاج الحربي في الخامسة مساء الأحد المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان نادي سيراميكا تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره فيه بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان من المفترض أن يلتقي سيراميكا مع الإنتاج الحربي، في الخامسة مساء الأربعاء الماضى، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ووفقًا للخطاب الذى تلقاه نادي سيراميكا فإن المباراة ستقام فى الخامسة مساء الأحد المقبل الموافق الحادى عشر من أبريل الجاري على ملعب السويس الجديد.