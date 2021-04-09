شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد ناصر ماهر وهاني وشوبير من قائمة مباراة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني الثلاثي ناصر ماهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير من قائمة مباراة فريقه التي ستواجه سيمبا التنزاني، والتي تنطلق في التاسعة مساء اليوم في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة سيمبا التنزاني، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وضم تشكيل الفريق كلاً من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي.

ويجلس على دكة البدلاء: مروان محسن ووليد سليمان وعلي لطفي وصلاح محسن وسعد سمير ووالتر بواليا وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر.

ويستدرج فريق الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد "الأهلي والسلام"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي يبحث خلالها الفريق عن الأحمر عن تحقيق فوز معنوي بعد تأكد صعود الفريقين إلى دور الثمانية الإفريقي وحسم المركزين الأول والثاني عن المجموعة الأولى.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل رد الاعتبار بعد الهزيمة من سيمبا في الجولة الثانية بدور المجموعات، ولتحقيق فوز معنوي يكون حافزا للاعبيه على مواصلة العروض القوية، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مباراة المريخ الأخيرة وكذلك استعادة الثقة في النفس بعد تراجع مستوى أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، أبرزهم محمد هاني وبدر بانون وعمرو السولية.

وحفظ موسيماني لاعبيه عدد من الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في مباراة سيمبا اليوم من خلال فرض الأهلي لأسلوب لعبه المعتاد في الاستحواذ على مجريات المباراة والتحكم في الكرة وتنويع طرق الاختراق سواء من العمق أو الأطراف، مع استغلال الثغرات الموجودة في صفوف سيمبا والتي اكتشفها الجهاز الفني خلال مشاهدة عدد من مباريات بطل تنزانيا الأخيرة.

كما طالب موسيماني لاعبيه بضرورة وضع لاعبي سيمبا تحت ضغط وعدم ترك الحرية لهم في التحضير من الأسفل وتشكيل خطورة على دفاع الأهلي، مع التنبيه عليهم بضرورة التمركز الجيد داخل الملعب وعدم ترك مساحات أمام الخصم يستغلها في الوصول إلى مرمى محمد الشناوي ويهدد الشباك الحمراء كما حدث في مباراة المريخ، لاسيما وأن لاعبي سيمبا لديهم سرعات عالية ويجيدون تطبيق الهجوم المعاكس.

ويفكر موسيماني في إجراء تعديل على تشكيل الأهلي الليلة من خلال إراحة بعض اللاعبين الأساسيين مثل أفشة وبدر بانون ومحمد هاني وعمرو السولية وجونيور أجايي ، مع منح الفرصة لأكثر من لاعب مثل وليد سليمان وأكرم توفيق وسعد سمير وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر، باعتبار أن المباراة بدون دوافع بعد تأكد الصعود لدور الثمانية وتحديد مراكز الثنائي المتأهل.