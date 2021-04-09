محمد ياسين يفوز بفضية سلاح سيف المبارزة شباب ببطولة العالم

القاهرة - سامية سيد - توج البطل المصري محمد ياسين، لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة بالميدالية الفضية لمنافسات الفردي ببطولة العالم للشباب والناشئين والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 أبريل 2021 بالصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وحقق محمد ياسين ومحمد السيد إنجازًا تاريخيًا لمصر، وذلك لأول مرة في التاريخ بوصول لاعبين من مصر لنصف نهائي ببطولة العالم للشباب.

لعب ياسين المباراة النهائية أمام الفرنسي كيندريك جيان لتنتهي بنتيجة 15-13، لصالح الفرنسي وبذلك حصل ياسين على الميدالية الفضية.

وتأهل محمد ياسين للدور النهائي بعد فوزه على النمساوي صامويل بيركتولد بنتيجة 15-9 في نصف النهائي ليواجه الفرنسي كيندريك جيان على الميدالية الذهبية ، وكان ياسين قد تغلب على الفرنسي أليكسيس ميسيين في ربع النهائي بنتيجة 15-8.

وأيضًا قد تغلب في دور الـ16 على لاعب النمسا جان شاهمان بنتيجة 15-5 ليتأهل للدور ربع النهائي.

وفاز في دور الـ128 على الإماراتي خالد بلسيلاح بنتيجة 15-8 ثم فاز على البرتغالي ليوناردو ماركوس في دور الـ64 بنتيجة 15-12 وفاز في دور الـ32 على البولندي توماسيس كالوزنيسكي بنتيجة 15-11.

بينما خسر محمد السيد في الدور نصف النهائي أمام الفرنسي كيندريك جيان جوسيف في نصف النهائي بنتيجة ١٢-١١ لتلعب مصر النهائي على الذهبية ويحصد محمد السيد برونزية البطولة مع بطل النمسا.

وكان السيد قد تغلب على الفرنسي تيتوان شوتين المصنف الثالث عالميا بنتيجة 15-11 في دور الثمانية.

وكان محمد السيد قد تأهل إلى ربع النهائي بعد تغلبه على لاعب تشيلي جورجي فالدراما بنتيجة 15-7.