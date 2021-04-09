شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: «مباراة القمة لازم تقام بحكام أجانب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصرالسابق، أنه من الضروري إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بحكام أجانب.

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، أعلنت عن إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري، وهو ما رفضه مسؤولي ناديي الأهلي والزمالك.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «كلنا واحنا بنلعب كنا نشعر باطمئنان بوجود حكام أجانب في مباراة القمة، على الرغم من كفاءة الحكام المصريين».

وأضاف: «في مباراة القمة لازم حكام أجانب، لأن الحكم المصري ستكون عليه ضغوطات كبيرة، ومن الممكن أن يرتكب بعض الأخطاء، خلال المباراة تسبب في إنهاء مشواره التحكيمي».

يذكر أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ستقام 18 إبريل الجاري، على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.