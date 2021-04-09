شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب راتب فينجادا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، تصرفات اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة أحمد مجاهد، وذلك بعد إعلانهم تعيين البرتغالي نيلو فينجادا، مديرا فنيا للاتحاد.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «هو بجد راتب فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة الجديد حيبقى 65 ألف دولار يعني مليون جنيه وأصلا مش حيعمل حاجه يا بلاش والله».

هو بجد راتب فينجادا المدير الفني لاتحاد الكوره الجديد حيبقي 65 الف دولار يعني مليون جنيه واصلا مش حيعمل حاجه يابلاش والله!!!!!

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن استقبال البرتغالي نيلو فينجادا لتولي مهمة مديره الفني لاتحاد الكرة المصري.

وذكر بيان الاتحاد أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، وأحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي اللجنة، قد عقدوا جلسة تفاوض مع فينجادا في أحد فنادق القاهرة امس الخميس.

وكان فينجادا قد وصل القاهرة بدعوة من الاتحاد المصري لكرة القدم للتفاوض حول تولي المهمة التي يبني عليها الاتحاد المصري آمالا كبيرة، لوضع استراتيجية فنية لمنتخباته الوطنية ومسابقاته المحلية بجميع مراحلها السنية وفئاتها المختلفة.