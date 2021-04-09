شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شكواه من التجاهل.. صور مؤمن زكريا تزين ملعب الأهلي : «أنت فى القلب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استجابت شركة استادات الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية لرغبة مؤمن زكريا لاعب الأهلى السابق، في وجود صورته وسط زملائه اللاعبين على جنبات استاد الأهلى WE السلام.

وقال مؤمن زكريا تعليقا على فيديو نشره حساب قناة الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مفيش صورة ليا في الاستاد، وتمنى اللاعب وضع صورة له بجوار زملائه اللاعبين خصوصا وانه قدم الكثير للنادي ولجماهير الأهلي.

وأرفق مؤمن تعليقه برموز تعبيرية تعبر عن حزنه ودهشته.

وسارع محمد مرجان نائب رئيس الشركة بتحقيق رغبة مؤمن زكريا وأعلن عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن وضع صورة اللاعب معلقا عليها «أنت في القلب» وهو ما أسعد اللاعب المتواجد حاليا في دولة الامارات العربية.

وكان الشركة قد أعلنت عن الشكل الجديد لاستاد الأهلي والذي شهد صور للاعبين وعبارات مستوحاة من أناشيد وأغاني الجماهير.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لخوض مباراة سيمبا التنزاني مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الختامية لدوري أبطال أفريقيا 2021.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي أمام سيمبا كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى

في الدفاع رامي ربيعة- أيمن أشرف- بدر بانون- أحمد رمضان بيكهام

في الوسط أليو ديانج- عمرو السولية- محمد مجدي أفشة

وفي الهجوم حسين الشحات- أجايي- محمد شريف