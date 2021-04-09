شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يسعى لاستخدام لينجارد في الحصول على نجم ويستهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفادت تقارير صحفية مساء اليوم الجمعة، أن فريق مانشستر يونايتد يسعى لعقد صفقة تبادلية مع نادي ويستهام يونايتد للحصول على خدمات متوسط ميدانه ديكلان رايس.

وذكرت صحيفة «ESPN»، أن إدارة مانشستر يونايتد تتطلع لإدخال لاعبه المعار للفريق اللندني جيسي لينجارد في صفقة تبادلية مع رايس.

وذكرت الصحيفة أن ويستهام يريد التعاقد بشكل دائم مع اللاعب الإنجليزي بعد انتهاء إعارته، وهو ما سيجعل مان يونايتد يطالب بالتعاقد مع لاعب الهامرز البالغ من العمر 22 عاماً.

ويسعى ويستهام للحصول على 100 مليون إسترليني من الأندية المهتمة بلاعبه الواعد ديكلان رايس وأبرزهم مانشستر سيتي وتشيلسي.

وشارك جيسي لينجارد مع ويستهام يونايتد منذ يناير الماضي في 8 لقاءات أحرز خلالها 6 أهداف وقام بصناعة 3 أهداف، وعلى الجانب الآخر شارك ديكلان رايس في 32 لقاء في مختلف البطولات مع ويستهام أحرز خلالها هدفا وصنع مثله.