شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستقبل بعثة الرجاء المغربي في مطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة فريق الرجاء البيضاوي المغربي إلى القاهرة منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادا لخوض مباراة الفريقين في الجولة الرابعة من كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ونظم نادي بيراميدز استقبالا مميزا في المطار للأشقاء المغاربة.

ويحل الرجاء المغربي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في رابع جولات دور المجموعات بالبطولة التي حل بيراميدز وصيفا في نسختها الماضية.

وحرص نادي بيراميدز على إرسال وفد يضم وليد مهدي مدير المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي لاستقبال بعثة الرجاء في مطار القاهرة الدولي بالورود، ومساعدة الأشقاء المغاربة في إنهاء إجراءات الدخول حتى الوصول إلى فندق إقامة البعثة، في إطار توجيهات النادي برد المعاملة الرائعة التي تلقتها بعثة بيراميدز في الدار البيضاء قبل أسبوع لخوض مباراة الجولة الثالثة من الأشقاء في نادي الرجاء.

وعبر السيد سعيد وهبي رئيس بعثة الرجاء عن تقديره البالغ لنادي بيراميدز والاستقبال المميز الذي أعده لبعثة فريقه، مشددا على عمق العلاقات بين الناديين بوصفهما شقيقين قبل أي شيء وسعيد بوجوده في القاهرة متمنيا مباراة تليق باسم الناديين.