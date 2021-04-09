شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرارات الانضباط.. الإفراج عن المستحقات المجمدة بسبب منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد صرف المستحقات المجمدة بسبب أحداث المنتخب الوطني للشباب السابق، وذلك بعد فصل لجنة الانضباط بالاتحاد في التحقيقات التي أجريت حول الملابسات التي صاحبت الفريق ومنعته من المشاركة في بطولة شمال أفريقيا بعد وصوله إلى تونس.

وكان الاتحاد المصري قرر تجميد مستحقات جميع من كانت لهم علاقة بالأحداث لحين الانتهاء من التحقيقات والفصل فيها.

ويسري القرار الجديد على من لم تصدر عقوبات بشأنهم.