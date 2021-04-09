شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. «ستاد المصري اليوم» لتحليل مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينطلق بعد قليل في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة 9-4-2021، الاستوديو التحليلي «ستاد المصري اليوم» لتحليل لقاء الأهلي ضد ضيفه سيمبا التنزاني في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، على استاد الأهلي WE السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقدم الاستوديو التحليلي الإعلامية ياسمين عبدالعزيز، وفي ضيافتها النجوم محمد صديق وهشام يكن وسمير كمونة.

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