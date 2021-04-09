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مسحة للاعبي سيراميكا قبل مواجهة الإنتاج الحربي

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني والطبي والإداري، لمسحة طبية قبل انطلاق مران اليوم، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحضر أفراد الفريق قبل انطلاق المران، وخضعوا للمسحة الطبية من أجل الكشف المبكر عن كوفيد 19، والحفاظ على سلامة اللاعبين والجهاز، قبل خوض هذا اللقاء المهم.

ويستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الإنتاج الحربي في الخامسة مساء الأحد المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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