شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الزمالك .. الترجي يعلن غياب نجمه عن مواجهة المولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الترجي التونسي غياب نجم خط الوسط بالفريق، فوسيني كوليبالي، عن مواجهة الفريق أمام نظيره مولودية الجزائر، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ويلتقي الترجي التونسي مع ضيفه مولودية الجزائر غدا السبت، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم إلى جانبهما نادي الزمالك وتونجيث السنغالي.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الانتصار على تونجيت السنغالي مع خسارة المولودية على يد الترجي في رادس، كي يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الترجي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يغيب فوسيني كوليبالي عن مباراة الغد ضد مولودية الجزائر بعد أن أثبتت تحاليل الكوفيد أنه إيجابي... تمنياتنا له بالشفاء العاجل».

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لخوض مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها غدا السبت باستاد القاهرة ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبوجبل

خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبدالغني – محمد عبدالشافي – أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبدالرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي

وكان الزمالك قد اختتم تدريباته اليوم على ملعب النادي قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء الغد.