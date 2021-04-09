شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأهلي الليبي يطلق مبادرة لمساعدة أطفال التوحد والأورام والشلل في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلق الليبي إسماعيل الشتيوي، الرئيس الشرفي لنادي أهلي طرابلس، مبادرة خيرية في مصر تستهدف الأطفال المصابين بمرض التوحد ومرضى الشلل والأورام، خلال شهر رمضان.

وحدد الشتيوي الأسبوع الأول من شهر رمضان موعدا لمبادرته تحت إشراف الدكتورة إيمان الطيرة.

وشملت المبادرة الليبية في مصر عددا من المراكز على مستوى المحافظات والقرى المختلفة، منها مركز القيروان، الشفاء، النور، الأمل، الطفل للتوحد، ومركز فوركيتسي.

تأتي المبادرة ضمن سلسلة من الأعمال والمشروعات الخيرية، التي تستهدف الأطفال وإعالة الأسر الفقيرة قبل شهر رمضان الكريم.

وذكر الشتيوي أنه يهدف لمساعدة الأسر التي تحتاج للمساعدة.