شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يعلن مدة غياب حسين السيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت الأشعة تعرض حسين السيد ظهير أيسر النادي الإسماعيلى لتمزق حاد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في لقاء المصرى الأخير والذى على إثره تم استبداله في الشوط الثانى، وذلك حسب تصريحات الجهاز الطبى للفريق.

ومن المقرر أن يغيب حسين السيد عن صفوف الفريق لمدة لا تقل عن 20 يوما، قبيل الانتظام بالتدريبات الجماعية من جديد.

ونجح اللاعب القادم من طلائع الجيش على سبيل الإعارة في التألق بشكل لافت للنظر بقميص الدراويش وبات أحد عناصر القوام الأساسى في فترة قصيرة.