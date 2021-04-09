شكرا لقرائتكم خبر عن 19 لاعبًا فقط في مران الإسماعيلي بسبب إيهاب جلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى مشاركة 19 لاعبا فقط، وذلك في أعقاب قرار المدير الفنى إيهاب جلال بمنح اللاعبين الذين شاركوا في لقاء المصرى الأخير وانتهى بانتصار الدراويش راحة لمدة 48 ساعة.

وقد شارك في المران كل من: محمد صبحى- محمد مجدى- مصطفى الزنارى- مدحت فقوسة- زياد طارق- رضوان شريفي- محمد صادق- عبدالرحمن مجدى- شيلونجو- محمود دونجا- محمد الشامى- عماد حمدى- مصطفى فارس- مدحت فقوسة- عمر الوحش- نادر رمضان- محمد هاشم- أحمد مصطفى- أرى بابل.

وحرص إيهاب جلال المدير الفنى على عقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين للتأكيد على إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة مع الفريق وهو ما يتوقف على المردود المقدم من كل لاعب في التدريبات.

وركز إيهاب جلال خلال المران على مجموعة من الجمل الفنية والخططية أبرزها تدريبات الاستحواذ والتسليم والتسلم قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية.