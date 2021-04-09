شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يترقب «كلاسيكو الأرض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب «ألفريدو دى ستيفانو»، فى التاسعة مساء اليوم، لمتابعة واحدة من أقوى وأشرس مباريات كرة القدم على مستوى العالم بين ريال مدريد وبرشلونة فى كلاسيكو الأرض، والمقرر إقامته ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدورى الإسبانى.

يرجع تاريخ مباريات كلاسيكو الأرض إلى بدايات القرن العشرين، وبالتحديد إلى الثالث عشر من مايو عام 1902، حين التقى كل من ريال مدريد وبرشلونة فى نصف نهائى الكأس، وحينها فاز برشلونة 3-1.

تقابل الفريقان فى 245 مباراة رسمية فى كل البطولات، بأفضلية مباراة واحدة لريال مدريد الذى يمتلك 97 فوزًا بينما يمتلك برشلونة 96 فوزًا، وتعادل الفريقان فى 52 مناسبة.

وعلى مستوى الليجا، فاز ريال مدريد فى 74 مباراة، بينما فاز برشلونة فى 72 مباراة.

فشل برشلونة فى آخر 3 مباريات كلاسيكو فى الفوز على ريال مدريد، حيث تلقى الهزيمة فى مباراتين وتعادل فى مباراة، وآخر مباراة له على ملعب سانتياجو برنابيو فاز الميرنجى بهدفين دون رد. ويظل ليونيل ميسى متربعًا على عرش الهدافين فى تاريخ الكلاسيكو برصيد 26 هدفًا، ولكنه يأمل فى فك نحس لازمه أمام ريال مدريد فى مباريات كلاسيكو الأرض الأخيرة، حيث لم يسجل ميسى أمام ريال مدريد منذ مباراة العودة فى الليجا موسم 2017- 2018.

من بعدها خاض برشلونة وريال مدريد 6 مباريات كلاسيكو فشل ميسى فى التسجيل بها جميعًا، وهى حصيلة غير معتادة من النجم الأرجنتينى تجاه واحد من ضحاياه المفضلين فى الليجا. أما فيما يتعلق بهداف ريال مدريد التاريخى بمباريات كلاسيكو الأرض فهو ألفريدو دى ستيفانو، مواطن ميسى، مناصفة مع البرتغالى كريستيانو رونالدو، وكلاهما سجل 18 هدفًا فى شباك ريال مدريد. وفى السياق نفسه، يدخل الفريقان المباراة وكل منهما يعانى من بعض الغيابات المؤثرة فى صفوفه، حيث يتقدم عناصر ريال مدريد الغائبين عن الفريق، البلجيكى إيدين هازارد، الذى لم يتعافَ بعد من إصابته، بالإضافة إلى المدافع سيرجيو راموس، بسبب الإصابة العضلية الجديدة التى ستبعده عن الملاعب لفترة قد تصل إلى أربعة أسابيع.

كما يغيب أيضًا قلب الدفاع الفرنسى رافائيل فاران، وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وعدم لحاقه بمباراة ليفربول ليغيب عن الكلاسيكو ومباراة الإياب أمام الريدز.

وفى الجانب الآخر، تأكد غياب المهاجم الإسبانى الشاب أنسو فاتى بسبب الإصابة التى تعرض لها منذ أكثر من 4 أشهر، وخضع لعملية جراحية بسبب تعرضه لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، وصانع ألعاب الفريق البرازيلى فيليب كوتينيو الذى خضع لعملية جراحية بسبب تجدد إصابته فى الركبة.

كما يغيب قلب الدفاع جيرارد بيكيه، بسبب تعرضه لانتكاسة خلال التدريبات الأخيرة للفريق، فى محاولة منه للحاق بمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وبالتالى لن يتواجد مع الفريق فى لقاء اليوم.

ويدخل برشلونة اللقاء فى المركز الثانى وفى جعبته 65 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر أتلتيكو مدريد، بينما يلاحقه ريال مدريد الذى يحتل المركز الثالث برصيد 63 نقطة.