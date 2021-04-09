شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ريـال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة وتشكيل الفريقين ومعلق اللقاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ريال مدريد وبرشلونة، كلاسكيو الأرض الذي ينتظره عشاق كرة القدم في العالم أجمع، ينطلق مساء السبت 10-4-2021 ضمن منافسات الأسبوع 30 من عمر الدوري الإسباني والذي سيقام على أرض ملعب ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل ريـال مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني



ينطلق لقاء ريال مدريد وبرشلونة الإسباني عند الساعة التاسعة بتوقيت مصر العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تتم إذاعة هذا اللقاء على 3 قنوات مختلفة داخل شبكة بي إن سبورتس القطرية المالكة الحصرية للدوري الإسباني.

ملعب مباراة ريال مدريد وبرشلونة- ألفريدو دي ستيفانو

ملعب ألفريدو دي ستيفانو هو ملعب تم افتتاحه في 9 مايو 2006، ويقع في مدينة ريال مدريد الرياضية وتمت تسميته بأحد أهم اللاعبين الذي سطروا أسماءهم بأحرف من ذهب في تاريخ ريال مدريد وهو ألفريدو دي ستيفانو.

هذا الملعب يستخدم غالبا لتدريبات فريق ريال مدريد وأيضا يستضيف مباريات أكاديمية ريال مدريد ومباريات ريال مدريد كاستيا وسيلعب فريق ريال مدريد الأول بقية مباريات موسم 2021 على هذا الملعب بسبب أعمال التجديد في ملعب سانتياجو برنابيو خلال هذه الفترة.

جانب من لقاء سابق بين ريال مدريد وبرشلونة

والملعب يعتبر حاليا ضمن مدينة ريال مدريد الرياضية، والمنشأة الجديدة لتمارين الفريق تقع خارج حدود المدينة في منطقة تسمى فالديبابيس.

والملعب يمكنه استيعاب ما يقارب 12000 متفرج، ولكن حاليا اللقاءات تلعب بدون جماهير بسبب الإجراءات الاحترازية من كوفيد 19.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 10-4-2021

ينقل هذا اللقاء الهام والمرتقب لعشاق الكرة في العالم أجمع على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية التي تمتلك حقوق البث حصريا لبطولة الدوري الإسباني، ومن المقررر أن يعرض اللقاء على قنوات:

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معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة 10-4-2021

يذيع لقاء ريال مدريد وبرشلونة الذي يقام على أرض معلب النادي الملكي، ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة المدريدية، المعلق المخضرم المميز رؤوف خليف.

جانب من لقاء سابق بين ريال مدريد وبرشلونة

تشكيل ريال مدريد وبرشلونة المتوقع- السبت 10-4-2021

ريال مدريد – التشكيل المتوقع

في حراسة المرمى كورتوا

في خط الدفاع ميندي- ميليتاو- ناتشو- فاسكيز

في خط الوسط كاسيميرو- مودريتش- كروس

في خط الهجوم فينيسيوس- بنزيما – أسينسيو

برشلونة – التشكيل المتوقع

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

في خط الدفاع: كليمون لونجليه- أوسكار مينجويزا- جوردي ألبا- سيرجينو ديست

في خط الوسط: سيرخيو بوسكيتس- فرينكي دي يونج- بيدري

في خط الهجوم: ليونيل ميسي- عثمان ديمبيلي- أنطوان جريزمان

ويتواجد على مقاعد بدلاء البرسا كل من، إجناسيو بينيا، أرناو تيناس، رونالد أراخو، جونيور فيربو، صامويل أومتيتي، ريكي بوتش، مارتين بريثويت، فرانسيسكو ترينكاو، إلياكس موريبا، ماتيوس فيرنانديز، كونراد دي لا فيوينت، ميراليم بيانيتش.