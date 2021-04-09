شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر هدية السماء من «رادس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، نظيره تونجيث السنغالى، فى السادسة مساء السبت، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لحساب المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

يدخل الفريق الأبيض بمعنويات مرتفعة للغاية بعد الفوز الثمين الذى حققه على فريق مولودية الجزائر خارج ملعبه بهدفين دون رد، إلى جانب تقديم أداء مميز حظى على إشادة الجميع، ويسعى لاعبو الزمالك إلى تحقيق الفوز من أجل التشبث بالأمل الأخير وهو فوز الترجى فى الوقت ذاته على الفريق الجزائرى الذى يستضيفه فى ملعب رادس بتونس.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثانى، وخمس نقاط عن الترجى صاحب الصدارة، فى حين يتواجد تونجيث فى المركز الرابع والأخير برصيد أربع نقاط.

ومنع المدرب الفرنسى اللاعبين من الحديث بشكل نهائى عن مباراة مولودية الجزائر والترجى التونسى فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا أو الانشغال بها.

وطلب كارتيرون من اللاعبين والجهاز المعاون عدم التفكير أو الحديث فى تلك المواجهة نهائيًا حتى لا يتأثر اللاعبون بشكل سلبى فى مباراة تونجيت السنغالى.

وشدد كارتيرون على لاعبى الفريق الأبيض بضرورة الفوز وتحقيق الانتصار على بطل السنغال قبل الحديث عن مباراة الترجى والمولودية، وعدم شغل أنفسهم بها وأن يفعلوا ما عليهم فقط خلال لقاء بطل السنغال وحصد نقاط الفوز.

وتقام مباراتا الجولة الأخيرة لدور المجموعات فى نفس التوقيت يوم السبت المقبل، حيث يحتاج الزمالك للفوز على بطل السنغال وهزيمة المولودية أمام الترجى، حتى يضمن بطاقة العبور للدور التالى من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

من جانبه قال كارتيرون فى تصريحات المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة: «نسعى لتحقيق أداء مثلما كان أمام المولودية من أجل تقديم أفضل شىء لدينا وتحقيق الفوز ولن ننظر لنتيجة مباراة الترجى والفريق الجزائرى، نحن فقط من وضعنا أنفسنا فى هذا الموقف وعلينا انتظار الهدية الثمينة». وأضاف المدير الفنى الفرنسى: «جميع اللاعبين مستعدون لهذه المباراة من أجل تحقيق الانتصار وتقديم أفضل أداء لإرضاء جماهير القلعة البيضاء، فعليهم إثبات أنهم الأجدر بالصعود لكى يثبتوا للجميع بأنهم أحق بالتأهل لدور ربع النهائى».

وتابع: «اللاعبون يتدربون بجدية فى الفترة الماضية، أنا أشعر ذلك بالطبع فى التدريبات فهم يبذلون مجهود كبير للغاية وأنا أشكرهم على ذلك».

ويدخل كارتيرون المباراة بتشكيل يتكون من محمود عبدالرحيم «جنش» فى حراسة المرمى، وأمامه حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدى الونش، أحمد فتوح، طارق حامد، فرجانى ساسى، يوسف إبراهيم «أوباما»، شيكابالا، أشرف بن شرقى، مروان حمدى.

على الجانب الآخر يدخل فريق تونجيث السنغالى اللقاء تحت شعار «تحصيل حاصل» حيث ودع منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا بشكل رسمى ولكنه حقق فوزا معنويا على ملعبه أمام فريق الترجى بهدفين مقابل هدف.