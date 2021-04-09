شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يؤجل حسم عودة معاري الأهلي لنهاية الموسم.. ويرفض رحيل ديانج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تأجيل حسم عودة بعض اللاعبين المعارين لنهاية الموسم الجارى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن موسيمانى قرر تأجيل حسم عودة بعض اللاعبين المعارين، على رأسهم المدافع محمد عبدالمنعم، وصانع الألعاب أحمد حمدى عبدالقادر، المعاران لسموحة، والمدافع أحمد علاء والمهاجم عمرو جمال، المعاران لصفوف طلائع الجيش، لنهاية الموسم الجارى، وذلك للحكم على مستواهم الفنى بشكل دقيق، ووفقًا لاحتياجات الفريق في الموسم الجديد.

وفى ذات السياق، رفض الجهاز الفنى للفريق الأحمر رحيل لاعب خط الوسط الدولى المالى أليو ديانج عن الأهلى، خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

وجاء قرار موسيمانى بعدما تلقى اللاعب أكثر من عرض في الفترة الماضية ودخوله اهتمام العديد من الأندية الأوروبية على رأسها نادى جالاتا سراى التركى.

ويعد ديانج إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفنى للأهلى بشكل أساسى في مركز خط الوسط مع كل من حمدى فتحى وعمرو السولية.

يذكر أن الأهلى سيبدأ السبت الاستعداد لخوض مباراة النصر القاهرى، وذلك بعد خوضه مباراة سيمبا التنزانى المقرر لها مساء اليوم الجمعة، على استاد الأهلى وى السلام، في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويلتقى الفريق الأحمر مع النصر القاهرى، أحد أندية القسم الثانى، الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.