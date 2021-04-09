شكرا لقرائتكم خبر عن ربيعة وبيكهام وأشرف فى تشكيل الأهلي أمام سيمبا بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذى يواجه سيمبا التنزاني في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد "الأهلي السلام"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وجاء كالتالي: محمد الشناوي وبدر بانون ورامي ربيعة وأحمد بيكهام وأيمن أشرف وعمرو السولية وآليو ديانج ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي ومحمد شريف.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل رد الاعتبار بعد الهزيمة من سيمبا في الجولة الثانية بدور المجموعات، ولتحقيق فوز معنوي يكون حافزا للاعبيه على مواصلة العروض القوية، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مباراة المريخ الأخيرة وكذلك استعادة الثقة في النفس بعد تراجع مستوى أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، أبرزهم محمد هاني وبدر بانون وعمرو السولية.

وحفظ موسيماني لاعبيه عدد من الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في مباراة سيمبا اليوم من خلال فرض الأهلي لأسلوب لعبه المعتاد في الاستحواذ على مجريات المباراة والتحكم في الكرة وتنويع طرق الاختراق سواء من العمق أو الأطراف، مع استغلال الثغرات الموجودة في صفوف سيمبا والتي اكتشفها الجهاز الفني خلال مشاهدة عدد من مباريات بطل تنزانيا الأخيرة.

كما طالب موسيماني لاعبيه بضرورة وضع لاعبي سيمبا تحت ضغط وعدم ترك الحرية لهم في التحضير من الأسفل وتشكيل خطورة على دفاع الأهلي، مع التنبيه عليهم بضرورة التمركز الجيد داخل الملعب وعدم ترك مساحات أمام الخصم يستغلها في الوصول إلى مرمى محمد الشناوي ويهدد الشباك الحمراء كما حدث في مباراة المريخ، لاسيما وأن لاعبي سيمبا لديهم سرعات عالية ويجيدون تطبيق الهجوم المعاكس.