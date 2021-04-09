شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب السلام لمواجهة سيمبا في ختام دور المجموعات الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مند قليل حافلة فريق النادي الأهلي إلى ملعب السلام لخوض مباراة سيمبا التنزاني في ختام منافسات دور المجموعات للمجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.

ضم موسيماني لقائمة الأهلي في مباراة الليلة كلا من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح ‏محسن ومحمد مجدي قفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير، بينما يفقد في مباراة الليلة كلا من: على معلول ومحمود وحيد وياسر إبراهيم للإصابة، كما يغيب كهربا لأسباب فنية.

ويستدرج فريق الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد "الأهلي والسلام"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي يبحث خلالها الفريق عن الأحمر عن تحقيق فوز معنوي بعد تأكد صعود الفريقين إلى دور الثمانية الإفريقي وحسم المركزين الأول والثاني عن المجموعة الأولى.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل رد الاعتبار بعد الهزيمة من سيمبا في الجولة الثانية بدور المجموعات، ولتحقيق فوز معنوي يكون حافزا للاعبيه على مواصلة العروض القوية، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مباراة المريخ الأخيرة وكذلك استعادة الثقة في النفس بعد تراجع مستوى أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، أبرزهم محمد هاني وبدر بانون وعمرو السولية.

وحفظ موسيماني لاعبيه عدد من الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في مباراة سيمبا اليوم من خلال فرض الأهلي لأسلوب لعبه المعتاد في الاستحواذ على مجريات المباراة والتحكم في الكرة وتنويع طرق الاختراق سواء من العمق أو الأطراف، مع استغلال الثغرات الموجودة في صفوف سيمبا والتي اكتشفها الجهاز الفني خلال مشاهدة عدد من مباريات بطل تنزانيا الأخيرة.

كما طالب موسيماني لاعبيه بضرورة وضع لاعبي سيمبا تحت ضغط وعدم ترك الحرية لهم في التحضير من الأسفل وتشكيل خطورة على دفاع الأهلي، مع التنبيه عليهم بضرورة التمركز الجيد داخل الملعب وعدم ترك مساحات أمام الخصم يستغلها في الوصول إلى مرمى محمد الشناوي ويهدد الشباك الحمراء كما حدث في مباراة المريخ، لاسيما وأن لاعبي سيمبا لديهم سرعات عالية ويجيدون تطبيق الهجوم المعاكس.

ويفكر موسيماني في إجراء تعديل على تشكيل الأهلي الليلة من خلال إراحة بعض اللاعبين الأساسيين مثل أفشة وبدر بانون ومحمد هاني وعمرو السولية وجونيور أجايي ، مع منح الفرصة لأكثر من لاعب مثل وليد سليمان وأكرم توفيق وسعد سمير وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر، باعتبار أن المباراة بدون دوافع بعد تأكد الصعود لدور الثمانية وتحديد مراكز الثنائي المتأهل.