شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم طلائع الجيش فى الجولة الـ12 بنهائيات دورى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 28/27 فى إطار الجولة الثانية عشرة بالمرحلة الثانية من نهائيات دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021.

وارتفع رصيد الزمالك بهذا الفوز إلى النقطة 37 بجدول الترتيب فى ظل فوزه فى 10 مواجهات وتلقيه هزيمة وحيدة وحمل 3 نقاط اعتبارية.

بينما ستقام الجولة الثالثة عشر يوم 15 أبريل الجارى بمواجهات بين كل من: الزهور مع الأهلى والزمالك مع الطيران وطلائع الجيش مع سبورتنج وهليوبوليس مع الأولمبى.

تشهد الجولة الأخيرة المحدد لها يوم 16 من نفس الشهر لقاءات بين الأهلى مع الزمالك والزهور مع الطيران وهليوبوليس مع سبورتنج وطلائع الجيش مع الأولمبى.

تستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر مباراة الأهلى و الزمالك فى ختام دورى رجال المحترفين المحدد لها يوم 16 إبريل الجارى بعد ترحيلها، وإجراء تعديلات على أخر 4 جولات فى المسابقة.