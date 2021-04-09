شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك .. الأهلى يخسر أمام سيمبا فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات التاسعة من مساء اليوم يلتقى فريق الأهلى مع نظيره سيمبا التنزانى فى إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، مباراة اليوم هى الثانية بين الأهلى وسيمبا فى النسخة الحالية من البطولة، حيث التقى الفريقين فى الجولة الثانية من نفس الدور، وبالتحديد أقيمت يوم 23 فبراير الماضى، وانتهت بخسارة الأحمر بهدف فى ملعب "مكابا" فى مدينة تنزانيا بدار السلام .

سجل هدف سيمبا ميكويسوني فى الدقيقة 31 عبر تصويبة قوية، وقدم الأهلي عرضا متواضعا على مدار الـ90 ولم ينشط إلا في الدقائق الأخيرة لكنها لم تكن كافية للفوز أو إدراك التعادل.

يحتاج الأهلي لتحقيق فوز معنوي بعد تأكد صعود الفريقين إلى دور الثمانية الأفريقي وحسم المركزين الأول والثاني عن المجموعة الأولى، ويسعى الأحمر للفوز في لقاء اليوم من أجل رد الاعتبار بعد الهزيمة من سيمبا في الجولة الثانية بدور المجموعات.

كما يبحث المارد الأحمر عن فوز لتحفيز لاعبيه على مواصلة العروض القوية، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مباراة المريخ الأخيرة وكذلك استعادة الثقة في النفس بعد تراجع مستوى أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، أبرزهم محمد هاني وبدر بانون وعمرو السولية.