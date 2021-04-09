شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم سبورتنج فى الجولة الـ12 بنهائيات دورى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى، على نظيره سبورتنج بنتيجة 34/32 فى إطار الجولة الثانية عشر بالمرحلة الثانية من نهائيات دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021.

وارتفع رصيد الأهلى بعد الفوز على سبورتنج إلى النقطة 37 بجدول الترتيب فى ظل فوزه فى 10 مواجهات وتلقيه هزيمة وحيدة وحمل 3 نقاط اعتبارية.

بينما ستقام الجولة الثالثة عشر من دوري كرة اليد ، يوم 15 أبريل الجارى بمواجهات بين كل من: الزهور مع الأهلى والزمالك مع الطيران وطلائع الجيش مع سبورتنج وهليوبوليس مع الأولمبى.

وتشهد الجولة الأخيرة المحدد لها يوم 16 من نفس الشهر لقاءات بين الأهلى مع الزمالك و الزهور مع الطيران و هليوبوليس مع سبورتنج و طلائع الجيش مع الأوليمبى.

وتستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر مباراة الأهلى والزمالك فى ختام دورى رجال المحترفين المحدد لها يوم 16 أبريل الجارى بعد ترحيلها وإجراء تعديلات على أخر 4 جولات فى المسابقة.