شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن المستحقات المجمدة لمنتخب الشباب بعد قرارات الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، صرف المستحقات المجمدة بسبب أحداث المنتخب الوطني للشباب السابق، وذلك بعد فصل لجنة الانضباط بالاتحاد في التحقيقات التي أجريت حول الملابسات التي صاحبت الفريق ومنعته من المشاركة في بطولة شمال أفريقيا بعد وصوله إلى تونس.

وكان الاتحاد المصري قد قرر تجميد مستحقات جميع من كانت لهم علاقة بالأحداث لحين الانتهاء من التحقيقات والفصل فيها، ويسري القرار الجديد على من لم يصدر عقوبات بشأنهم.