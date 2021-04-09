شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين الإماراتية تكرم مؤمن زكريا بنهائي كأس الخليج العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت رابطة المحترفين الإماراتية، بتكريم مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، على هامش نهائي كأس الخليج العربي بين فريقي شباب الأهلي والنصر، بعدما وجه الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الدعوة لمؤمن زكريا، لحضور نهائي كأس الخليج العربي، وتسليم كأس البطولة للفريق الفائز.

ويأتي توجه الدعوة لنجم الأهلي السابق من أجل دعم مؤمن زكريا والشد من أزره حتى يعود سريعًا إلى الملاعب ورفع الحالة المعنوية له، فى ظل الإصابة التي يعانى منها منذ فترة طويلة.

وقدم مؤمن زكريا الشكر لرابطة المحترفين الإماراتية، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل عام والإمارات حكومة وشعب بألف خير بمناسبة عام الخمسين للدولة، وكل الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة التي أعتز بها وكل التقدير لرابطة المحترفين الإماراتية ولسعادة عبد الله ناصر الجنيبي على الدعوة الكريمة لي ولأسرتي من بلد الخير الإمارات لحضور نهائي كأس الخليج العربي.

وقامت شركة استادات المسئولة عن استاد "الأهلي والسلام" بوضع صور مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق على سور وجدران الملعب، تقديرًا لدور اللاعب باعتباره من نجوم القلعة الحمراء والذي ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات للأهلي قبل تعرضه لأزمة صحية.

ويعاني مؤمن زكريا من مرض نادر عبارة عن التصلب الجانبي الضموري في العضلات، تسبب في ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة، ويخضع للعلاج من أجل العودة مجددا للملاعب.







