شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى .. ظهور 19 لاعبًا وغياب الأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى مشاركة 19 لاعبا فقط، وذلك فى أعقاب قرار المدير الفنى إيهاب جلال بمنح اللاعبين الذين شاركوا فى لقاء المصرى الأخير وانتهى بانتصار الدراويش راحة لمدة 48 ساعة.

وقد شارك فى مران الإسماعيلي كل من: محمد صبحى، محمد مجدى، مصطفى الزنارى، مدحت فقوسة، زياد طارق، رضوان شريفي، محمد صادق، عبد الرحمن مجدى، شيلونجو، محمود دونجا، محمد الشامى، عماد حمدى، مصطفى فارس، مدحت فقوسة، عمر الوحش، نادر رمضان، محمد هاشم، أحمد مصطفى، أرى بابل.

وحرص إيهاب جلال المدير الفنى على عقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين ،للتأكيد على إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة مع الفريق وهو مايتوقف على المردود المقدم من كل لاعب فى التدريبات.

المران تركز على مجموعة من الجمل الفنية والخططية أبرزها تدريبات الاستحواذ والتسليم والتسلم قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية.