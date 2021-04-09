شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ياسين يتأهل لنهائى سلاح سيف المبارزة شباب ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل محمد ياسين، لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة للدور النهائي لمنافسات الفردي ببطولة العالم للشباب والناشئين والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 أبريل 2021 بالصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

حقق محمد ياسين ومحمد السيد إنجازًا تاريخيًا لمصر، وذلك لأول مرة في التاريخ بوصول لاعبين من مصر لنصف نهائي ببطولة العالم للشباب.

وتأهل محمد ياسين للدور النهائي بعد فوزه على النمساوي صامويل بيركتولد بنتيجة 15-9 في نصف النهائي ليواجه الفرنسي كيندريك جيان على الميدالية الذهبية ، وكان ياسين قد تغلب على الفرنسي أليكسيس ميسيين في ربع النهائي بنتيجة 15-8.

وأيضًا قد تغلب في دور الـ16 على لاعب النمسا جان شاهمان بنتيجة 15-5 ليتأهل للدور ربع النهائي.

وفاز في دور الـ128 على الإماراتي خالد بلسيلاح بنتيجة 15-8 ثم فاز على البرتغالي ليوناردو ماركوس في دور الـ64 بنتيجة 15-12 وفاز في دور الـ32 على البولندي توماسيس كالوزنيسكي بنتيجة 15-11.

بينما خسر محمد السيد في الدور نصف النهائي أمام الفرنسي كيندريك جيان جوسيف في نصف النهائي بنتيجة ١٢-١١ لتلعب مصر النهائي على الذهبية ويحصد محمد السيد برونزية البطولة مع بطل النمسا.

وكان السيد قد تغلب على الفرنسي تيتوان شوتين المصنف الثالث عالميا بنتيجة 15-11 في دور الثمانية.

وكان محمد السيد قد تأهل إلى ربع النهائي بعد تغلبه على لاعب تشيلي جورجي فالدراما بنتيجة 15-7.

وأيضا تغلب في الدور ال128 على لاعب أذربيجان بارات جولييب بنتيجة 15-5 وفاز على الإسباني خافيير ديلوزموزوز بنتيجة 15-12 في دور ال64 ثم فاز في دور ال32 على لاعب البرتغال فيليب فرازاو بنتيجة 15-4.

وبذلك يواجه محمد ياسين محمد السيد في المباراة النهائية.

ويقود الفريق المدير الفني للمنتخبات ماهر حمزة ومدربين سلاح سيف المبارزة إسلام جمال والدكتور سيد سامي وأحمد حسين عامر، والمشرف على المنتخبات أحمد نبيل.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: “الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.