شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تونجيث: سنلعب على الفوز أمام الزمالك.. والترجى لم يضمن الصدارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد يوسوفا دابو المدير الفني لفريق تونجيث السنغالي، صعوبة مباراة الزمالك، المقرر لها غدًا في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مضيفًا أن فريقه يعلم جيدا حاجة الفارس الأبيض للفوز في اللقاء مع انتظار فوز الترجي على المولودية كي يتأهل بطل مصر للدور التالي.
وشدد المدير الفنى لتونجيث خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى، على أن فريقه سيلعب للفوز أمام الزمالك، أيضا من أجل تحقيق المركز الثالث، موضحا أن فريقه كان ينقصه الخبرة فقط في بداية البطولة، ولكن الفريق تحسن في الفترة الأخيرة وحقق الفوز على الترجي.
وأوضح، أن الزمالك والترجي فريقان كبيران ولكل منهما مميزات، مشددا على أن فريقه يتطلع لمنافسة الفرق الكبرى خلال الفترة المقبلة.
وعلق المدير الفني على مواجهة الترجي والمولودية غدا، قائلا: "المباراة صعبة والترجي لم يضمن الصدارة، وأتمنى ألا يتم توجيه اللقاء لسيناريو التعادل بين الفريقين ليتأهلان معا".