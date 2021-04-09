شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تونجيث: سنلعب على الفوز أمام الزمالك.. والترجى لم يضمن الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد يوسوفا دابو المدير الفني لفريق تونجيث السنغالي، صعوبة مباراة الزمالك، المقرر لها غدًا في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مضيفًا أن فريقه يعلم جيدا حاجة الفارس الأبيض للفوز في اللقاء مع انتظار فوز الترجي على المولودية كي يتأهل بطل مصر للدور التالي.

وشدد المدير الفنى لتونجيث خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى، على أن فريقه سيلعب للفوز أمام الزمالك، أيضا من أجل تحقيق المركز الثالث، موضحا أن فريقه كان ينقصه الخبرة فقط في بداية البطولة، ولكن الفريق تحسن في الفترة الأخيرة وحقق الفوز على الترجي.

وأوضح، أن الزمالك والترجي فريقان كبيران ولكل منهما مميزات، مشددا على أن فريقه يتطلع لمنافسة الفرق الكبرى خلال الفترة المقبلة.

وعلق المدير الفني على مواجهة الترجي والمولودية غدا، قائلا: "المباراة صعبة والترجي لم يضمن الصدارة، وأتمنى ألا يتم توجيه اللقاء لسيناريو التعادل بين الفريقين ليتأهلان معا".

ويستعد فريق الزمالك لمباراة تونجيث تحت شعار "فاضل على التأهل خطوة"، بعد تخطى المرحلة الأولى فى رحلة التأهل للدور المقبل بالفوز على مولودية الجزائر، السبت الماضى، فى الجولة الخامسة لدورى الأبطال، ويتبقى تحقيق الفوز على تونجيث السنغالي بالجولة الأخيرة وانتظار سقوط المولودية أمام الترجي بنفس الجولة في تونس.